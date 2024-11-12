Військовий відповів, у якому разі ЗСУ будуть змушені вийти з Курської області РФ

Український військовий припускає, що ЗСУ можуть залишити позиції в Курській області Росії у разі необхідності захисту інших міст на території України.

Відхід Сил оборони України з Курщини може статись у разі, якщо їм доведеться захищати від російських окупантів Дніпро.

Про це заявив командир взводу 103-ї окремої бригади ТрО Юрій Турлай із позивним "Рудольф", який брав участь у наступі, в інтерв’ю УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть росіяни вибити українських військових з Курщини, він зазначив, що це залежатиме від ситуації на території України.

"Зараз у РФ перебувають дуже потужні наші бригади. Якщо доведеться захищати Дніпро, то, певно, треба наших з Росії виводити. Краще тут зберегти територію, ніж там. Сподіваюся, військове керівництво щось придумає", - сказав "Рудольф".

На його думку, наступ на Курщину допоміг відтягнути російські війська з Покровського напрямку.

"Вона (операція на Курщині – ред.) своє зробила. Хлопці з Покровського напрямку дзвонили, казали, що наш наступ на Курську область реально відтягнув з Донбасу російські сили, бо вони там дуже перли. Плюс весь світ офігів з того, що Україна залізла до цих чортів. У них на кордоні написано: "Граница России – священна и неприкосновенна". А ми от взяли і "прикоснулись", причому нормально так", - сказав військовий.

Разом з тим Турлай не вважає, що солдати КНДР, яких Росія направила на Курщину, становлять серйозну загрозу для ЗСУ.

"Та скільки їх там, це до обіду роботи. Якщо проаналізувати, чуваки не воювали роками. У них немає злагодженості, вони не готувалися до цієї війни, як це робили росіяни. Протистояти проти своїх усередині країни і налагоджувати режим на вулицях патиками – це одне. А інше – воювати проти запальних українців, які вже стільки часу не дають Росії захопити всю Україну", - зазначив командир.

За словами військового, солдати із Північної Кореї будуть йти воювати демотивованими, вони реально бояться.

"Гадаю, багато з них повтікають. Бо з тим їхнім режимом дуже важко, там свої своїх здають. Також, припускаю, після того, як їх на перших штурмах пустять на "м’ясо", і старші командири зроблять доповідь своєму Кім Чен Ину, він більше не буде їх посилати. У нього не так багато тієї армії. Тому, я думаю, що підмога із КНДР – короткострокова і нічого кардинально не змінить", - підкреслив Турлай.

Нагадаємо, у Курській області тривають жорстокі бої. Морські піхотинці та десантники РФ спільно з військовими КНДР атакують позиції ЗСУ в західній частині регіону, аби витіснити ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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