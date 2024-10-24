Військовий: Вовчанськ зруйновано вщент, містом нишпорять росіяни і свині – деталі про ситуацію

Військовий стверджує, що бої на Курщині практино не вплинули на Вовчанський напрямок.

Російські окупанти активізувалися на Вовчанському напрямку після втрати агрегатного заводу.

Про це розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт” ДПСУ Олександр Даниленко в ефірі "Київ24".

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За його словами, наразі окупанти почали проводити більше штурмових дій, використовувати різноманітне озброєння: артилерію, міномети та КАБи.

"У Вовчанську є наші люди... Присутність (на Вовчанському напрямку – Ред.) ворога доволі висока. У живій силі й в техніці відбувається постійний рух. Ці ротації пов’язані з високими втратами, які несе противник. Одні підрозділи виходять, інші заходять. У такі моменти наші розвідники їх виявляють, передають координати артилерії, мінометним розрахункам, і ті вже відпрацьовують як треба", – каже військовий.

Даниленко також стверджує, що бої на Курщині практино не вплинули на Вовчанський напрямок.

"Якщо противник і перекидає від нас на Курщину якісь підрозділи, то відразу заводить на Харківщину нові – як з резерву, так і з інших напрямків", – зазначив він.

Військовий наголосив, що Вовчанська як міста практично немає, воно зруйновано вщент.

"Нема жодного вцілілого будинку. Місцеві мешканці де-інде бувають, але й ті вже залишають. Наші хлопці розповідають, що там більше зараз в місці військових як наших, так і ворог є. І тварини. Багато тварин свійських, яких господарі не могли забрати з собою. Це в тому числі свині – нишпорять містом, шукають чим би поживитися. Тому що там приватний сектор великий в місті і зрозуміло, що свиней з собою люди не брали", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що Вовчанськ зруйнований на 95% внаслідок обстрілів Росії.

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