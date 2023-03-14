Військовий з контузією декілька кілометрів ніс тіло загиблої дружини на руках: трагічна історія з фронту

У подружжя є спільна 8-річна донька, яка тепер залишилася без матері.

Під Бахмутом Донецької області загинула військова Тетяна Фесенко із позивним "Мурка". Чоловік-військовий, отримавши контузію, не залишив тіло дружини і ніс його ще 2,5 км до пункту евакуації.

Про це повідомляє Big Kyiv.

У жінку, яка перебувала в окопі, потрапив снаряд. У цей час її чоловік отримав контузію, проте доповз до коханої й 2,5 км ніс її разом із кумами до пункту евакуації.

Відомо, подружжя пішло на фронт від початку повномасштабного вторгнення Путіна до України. Вона добровільно воювала у розвідувальному батальйоні пліч-опліч зі своїм чоловіком. Тетяні було 30 років. 2014 року військова познайомилася з майбутнім чоловіком, проте незабаром Володимир пішов на фронт добровольцем. Після повернення з АТО вони одружилися, у них народилася донька. Жили вони у Мостищах на Київщині, а три роки тому переїхали у столицю.

У перший день нападу Росії, 24 лютого, Тетяна та її чоловік відправили свою доньку з рідною їм людиною за кордон і дали їй нотаріальну довіреність на випадок того, якщо обидвоє загинуть, щоб вона могла законно удочерити їх 8-річну дочку.

Трагічна історія з передової дуже зворушила користувачів Мережі. Вони висловлюють щирі співчуття рідним та публікують щемливі відео із Тетяною.

Нагадаємо, Тетяна Фесенко ("Мурка") загинула 5 березня на війні з російськими окупантами під Бахмутом. Попрощалися із військовою у Гостомелі Київської області.

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