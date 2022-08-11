Військовий з високим званням публічно розкрив важливу інформацію про ЗСУ - Маляр

Військовий з високим званням публічно повідомив важливу для ЗСУ інформацію.

Тепер за цим фактом ведеться розслідування, оскільки його заяви могли зірвати плани Сил оборони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що Міноборони та СБУ запобігають витоку інформації про оборону України, щоб не нашкодити ЗСУ.

"Днями СБУ встановлено, що в інтерв’ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій. З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку", - повідомила Маляр.

Нагадаємо, Жданов розповів, чого очікувати на фронті в найближчі тижні і попередив про ракетні удари.

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