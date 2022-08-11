Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий з високим званням публічно розкрив важливу інформацію про ЗСУ - Маляр

Дата публікації
Перегляди
5550
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військовий з високим званням публічно розкрив важливу інформацію про ЗСУ - Маляр

Фото: скриншот з відео

Військовий з високим званням публічно повідомив важливу для ЗСУ інформацію.

Тепер за цим фактом ведеться розслідування, оскільки його заяви могли зірвати плани Сил оборони. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. 

Вона зазначила, що Міноборони та СБУ запобігають витоку інформації про оборону України, щоб не нашкодити ЗСУ. 

"Днями СБУ встановлено, що в інтерв’ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій. З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку", - повідомила Маляр. 

Нагадаємо, Жданов розповів, чого очікувати на фронті в найближчі тижні і попередив про ракетні удари.

Читайте також:

Рашисти обстріляли Запорізьку АЕС

Рашисти обстріляли Запорізьку АЕС

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5550
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація