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Військовий жорстко відповів, чи потрібні Україні іноземні миротворці після закінчення війни

Військовий жорстко відповів, чи потрібні Україні іноземні миротворці після закінчення війни

Станіслав "Осман" Бунятов

Бунятов вважає, що іноземні миротворці не будуть ефективними і не зможуть запобігти новому нападу РФ.

Деякі країни обговорюють можливість розгорнути війська в Україні за "певних умов" після закінчення бойових дій. Проте нашій державі вони не потрібні.

Таку різку думку висловив командир взводу 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов у своєму Telegram.

Бунятов вважає, що після закінчення бойових дій кожен наш прикордонник зможе ліквідувати російського ДРГівця і не допустити провокацій. Натомість іноземні миротворці не наважаться цього зробити і будуть "книжкою махати, вказуючи то одну, то другу статтю, поки танки не поїдуть".

"На**р ці дармоїди тут не потрібні. Якщо українцям в Україні будуть платити таку зарплату, як і безтолковим закордонним "партнерам", то бажаючих служити буде достатньо", – вважає Бунятов.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що європейські лідери розробляють стратегію відправлення військ до України.

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