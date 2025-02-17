Військовий жорстко відповів, чи потрібні Україні іноземні миротворці після закінчення війни

Бунятов вважає, що іноземні миротворці не будуть ефективними і не зможуть запобігти новому нападу РФ.
Деякі країни обговорюють можливість розгорнути війська в Україні за "певних умов" після закінчення бойових дій. Проте нашій державі вони не потрібні.
Таку різку думку висловив командир взводу 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов у своєму Telegram.
Бунятов вважає, що після закінчення бойових дій кожен наш прикордонник зможе ліквідувати російського ДРГівця і не допустити провокацій. Натомість іноземні миротворці не наважаться цього зробити і будуть "книжкою махати, вказуючи то одну, то другу статтю, поки танки не поїдуть".
"На**р ці дармоїди тут не потрібні. Якщо українцям в Україні будуть платити таку зарплату, як і безтолковим закордонним "партнерам", то бажаючих служити буде достатньо", – вважає Бунятов.
Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що європейські лідери розробляють стратегію відправлення військ до України.
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