Війсковий зробив неочікувану заяву щодо "бусифікації" громадян

Боєць наголосив на великій проблемі в армії з тим, як використати невмотивованих мобілізованих, яких наловили працівники ТЦК.

В Україні слід створити найману армію з вербуванням за гроші, адже це вигідніше, аніж витрачати кошти на "бусифікацію" невмотивованих людей, від яких на фронті немає користі.

Таку думку командир роти 244-го батальйону 112-ї окремої бригади сил ТРО Володимир Бездітний з позивним "Крим" висловив в інтерв’ю "Укрінформу".

Військовий зауважив, що серед "бусифікованих" до війська бійців більшість мають погану мотивацію до боротьби з ворогом, а дехто узагалі толерантно ставиться до Росії.

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"Ми наловили купу людей невмотивованих, одягнули на них форму, і тепер людина, яка вже у формі українського військовослужбовця, віщає те, що вона віщала", – сказав Бездітний.

За його словами, вмотивовані новобранці вже давно у війську, де дуже втомилися безперервно воювати понад два роки.

"То створімо найману армію, де люди будуть вмотивовані грошима. Приберемо купу необґрунтованих мобілізаційних заходів немобілізаційних людей. До мене приходять десять людей, з яких може воювати один, а зарплату ми платимо всім десятьом. Тоді ми трохи зекономимо, наберемо якихось хлопців, не знаю, з Африки чи Європи, які готові воювати, умовно, за гроші. Не будемо просто брати тих людей, які не можуть воювати. Я думаю, по грошах то на то і вийде", – висловив думку командир роти.

Він наголосив на великій проблеми в армії з тим, як використати невмотивованих мобілізованих, яких наловили працівники ТЦК. Зокрема, є випадки, коли новобранці ходять по колу по підрозділах, ніде нічого не роблять, але отримують зарплату.

"Ти намагаєшся знайти їм якусь роботу, дивишся: окей, копати можеш, – не можу копати, – і оце починається круговерть людей по підрозділах. Ти розумієш, що він тобі не потрібен, бо він не може виконувати завдання, які стоять перед підрозділом, і ти направляєш його в будь-який інший підрозділ, де теоретично він може виконувати свої... Він приходить туди, йому говорять: міни ставити можеш? – Ні. – Окей, у ППО. – Його відправляють у ППО, за весь цей час він отримує заробітну плату", – пояснив Бездітний.

Він продовжив, що коли такий боєць потрапляє в лави ПВО, йому умовно доручають носити ящики з набоями. Тоді військовий каже: "Та у мене рученьки болять". Таким чином "він по колу ходить по підрозділах, ніде нічого не робить, але в підрозділі отримує заробітну плату, іноді навіть з премією".

До слова, раніше боєць Третьої окремої штурмової бригади з позивним "Пітбуль" розкритикував роботу працівників ТЦК. Він сказав, що ставиться до нинішньої роботи військкоматів "ху*ово", тому що ті відправляють на фронт мобілізованих віком понад 40 років та без мотивації.

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