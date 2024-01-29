Військовий зробив невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні

Сусід завжди буде хотіти щось з нами зробити", каже він.

Війна в Україні переходить у війну "за націю", оскільки воювати доведеться довго.

Про це сказав командир 13-тої бригади оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" - полковник Ігор Оболєнський в інтерв'ю УП.

За його спостереженнями, зараз до людей приходить відчуття реальності.

"Дуже хотілося всього і швидко. Але війна не буде 5-10 років, вона буде довше. Цей сусід буде з нами завжди поряд, і завжди він буде хотіти щось з нами зробити", - вважає військовий.

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Він додає, що держава рухається в цьому напрямку, зокрема, буде більш компетентна селекція особового складу у ТЦК.

"Людей будуть призначати за тим, яку освіту вони мають, які навчання. І це буде один із маркерів, що ми йдемо в правильному напрямку. Але війна не буде 5-10 років, вона буде довше. Цей сусід буде з нами завжди поряд, і завжди він буде хотіти щось з нами зробити", - наголосив Ігор Оболєнський.

Зазначимо, прогноз про завершення війни в Україні зробив і екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс.

Водночас президент Володимир Зеленський вірить, що Росію можна зупинити у війні проти України та не допустити Третьої світової війни.

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