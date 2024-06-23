Військовий ЗСУ пояснив, чому окупанти активізувались саме зараз і намагаються тиснути на фронті

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко наголосив, що окупаційна армія Росії не змінила намір щодо України. Наразі пріоритетні цілі для ворога – Донецька та Луганська області. Інші напрямки – для різних дій, як-от відтягування сил та засобів, перевірка українських позицій та оборонних спроможностей, здійснення конкретних намірів щодо зайняття тих чи інших стратегічно важливих точок.

Про це він розповів "24 Каналу".

Військовий наголосив, що тиск росіян буде продовжуватися. Вони прагнуть зачистити простір, аби можна було займатися тими справами, які вони вважають за потрібне.

За словами Федоренка, є три причини, з чим може бути пов'язана активність противника:

погодні умови, які сприяють окупантам;

ворог підготував певну кількість особового складу та техніки для активних ударно-штурмових дій;

логістика міжнародної військової допомоги, яка надходить в Україну.

Аби сповна "наситити" Сили оборони, потрібний час. Відповідно росіяни використовують "вікно можливостей", щоб досягти максимальних успіхів на полі бою. Проте суттєвих тактичних успіхів однаково добитися не можуть.

"Це дуже бісить диктатора Путіна. Він дає все нові й нові команди на конкретних відтинках, які мають бути результати, до яких дат. Однак Сили оборони інколи роблять абсолютно неможливе", – зауважив військовий.

Федоренко також додав, що український розум, креатив, підтримка нації, професіоналізм – дають можливість перехоплювати динаміку, тримати її стало й не давати противнику реалізувати загальний задум, який він поставив перед собою.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Повітряні сили уразили пункт управління окупантів на Бєлгородщині.

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