Військовий ЗСУ розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку армія Російської Федерації активно використовує авіацію, закидує бомбами, використовує ракети. Зокрема, ворог стріляє по тилових населених пунктах.

Про це розповів в ефірі телемарафону керівник служби зв'язків з громадськістю окремої 128-ї бригади ЗСУ Олександр Курбатов.

"Іноді важко кваліфікувати, дуже потужні ракети. Стоїть будинок, у дворі глибока вирва - пів будинку немає, пів літньої кухні немає. Приватний будинок десь у тиловому пункті. Мені важко зрозуміти ворога. Він не може перемогти в бою, намагається помститися в зокрема, й мирному населенню, вчинити хаос, залякати людей. Все це триває. Зараз ворог активізував ракетні удари по тилових населених пунктах", - наголошує військовий.

Дії ворога він називає спланованим терором.

"Є населений пункт, пляма на мапі, і вони туди стріляють. Коли стріляєш в якесь велике село, промазати важко. Також це говорить, що в них забагато ракет, які вони можуть витрачати не за призначенням, а просто розстрілюючи тил", - Курбатов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тут усе кипить! Росіяни активізували ракетні удари!

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявляють, що ЗСУ проривають останню лінію оборони РФ на Запоріжжі. Зазначається, на заході Запорізької області бронетехніка Сил оборони вже діє за останньою лінією російських оборонних укріплень.

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