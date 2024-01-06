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Військовий ЗСУ та руфер Mustang відповів, чи варто відправляти депутатів на фронт

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Військовий ЗСУ та руфер Mustang відповів, чи варто відправляти депутатів на фронт

Військовий ЗСУ та відомий руфер Mustang (Григорій Кириленко) / Фото: скриншот

Військовий прокоментував ідею відправити українських депутатів на війну.

Військовий ЗСУ та відомий руфер Mustang (справжнє імʼя – Григорій Кириленко), який служить у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура", вважає, що відправити депутатів Верховної Ради на фронт – не дуже гарна ідея. На його думку, бути ефективними на війні з таким мисленням не вийде.     

Пре це Кириленко розповів в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

"Люди чомусь хочуть, щоб йшли воювати депутати. По-перше, скільки там тих депутатів? Стрілецький батальйон з них зробиш – це ніщо. Нам потрібно десятки бригад нових створювати і міняти ці бригади. Це такий пазл. Не вийде відвертітися: "Хтось за мене повоює", – пояснив він.

За його словами, зараз багатьом воїнам доводиться виборювати клаптик за клаптиком українську землю без тривалого відпочинку та регулярних ротацій, проте в майбутньому ця тактика не зіграє на руку Україні.

"Це роблять одні й ті самі люди. Вони не те, що втомлюються, вони вже втомилися. В майбутньому бажано, щоб ми до цього не доходили. Щоб постійно йшла заміна. Повоюють всі, але менше буде ПТСРу (посттравматичний стресовий розлад) у людей, вони будуть більш ефективні", – висловився воїн.

Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко відповів, чи будуть мобілізувати нардепів.

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