Військовий ЗСУ з Бахмута розповів про наступ Росії та закликав українців не ховатись від мобілізації

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Киянин" розповів, що ситуація у Бахмуті контрольована. Окупанти намагаються атакувати, проте безуспішно.

Про це він сказав у соцмережах.

"Росіяни активізувались по всій лінії зіткнення. Суїцидальні атаки в районі Авдіївки, Вугледара. Вони несуть величезні втрати військової техніки та в живій силі але вперто продовжують лізти. Це - тактика "м'ясних батальйонів" дозволила досягти їм певного просування, але в глобальній перспективі вони всі загинуть. Щодо лінії Соледар-Бахмут-Кліщіївка-Ступочки - ситуація дуже складна на північній стороні", - пояснив військовий.

"Киянин" також наголосив, що окупанти постійно обстрілюють Бахмут із різних видів озброєння.

"У Бахмуті росіяни застосовують артилерію, РСЗО, піхотою намагаються просуватись. Місто Бахмут стоїть. Наші козаки робили контрнаступальні операції та відбили позиції. Бахмут під контролем ЗСУ. Тривають бої, місцевим та волонтерам доступ обмежили і це правильно, бо "ходило багато інформаторів". Росіяни мають більше успіхів в інформаційному просторі, мовляв у них там наступ і вони всюди йдуть", - сказав військовий.

Військовий також закликав українців до мобілізації, оскільки зрозуміло, що нам уже ніхто, окрім нас не допоможе.

"Коли триває мобілізація, не потрібно ховатися. За вас роботу ніхто не зробить. Потрібно тренуватись на полігонах, нові бригади повинні замінювати тих, хто постійно перебуває на "передку", - сказав "Киянин".

Ситуація у Бахмуті

Російські окупанти вже кілька місяців безперервно штурмують українське місто Бахмут Донецької області, проте суттєвих успіхів у них немає.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що диктатор РФ Володимир Путін поставив завдання російським військам до кінця березня захопити Донбас, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Також Донецька військова адміністрація обмежила доступ цивільних до міста через постійні обстріли та загрозу для життя. Щоб потрапити до міста, потрібно мати відповідний дозвіл.

Також відомо, що нещодавно окупанти намагались йти у наступ на місто Вугледар, проте втратили там багато техніки та людей.

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