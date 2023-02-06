Військовий ЗСУ здавав позиції своїх побратимів та дані про ситуацію в українській армії: що відомо

СБУ затримала військового ЗСУ, який здавав окупантам позиції своїх побратимів та інформацію про надходження військової техніки. Також він "зливав" росіянам аналітичні матеріали про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє СБУ.

Росіяни завербували посадовця однієї із військових частин після початку повномасштабної війни Росії проти України. Він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами, зливав ворогу аналітичні звіти про ситуацію на фронті. Також зрадник повідомляв окупантів про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Фото: СБУ

Військового затримали під час спроби передати окупантам важливу інформацію про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій. Під час обшуків СБУ виявила докази співпраці українського військового з росіянами.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий повністю визнав свою вину", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка відправили під варту без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Одесі колишнього військового, якого завербувала ФСБ РФ. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю $200 тис. у тимчасово окупованому Криму.

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