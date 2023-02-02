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Військовий ЗСУ здавав росіянам позиції своїх побратимів: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Військовий ЗСУ здавав росіянам позиції своїх побратимів: що відомо

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зрадника викрила СБУ.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в регіоні СБУ викрила військового ЗСУ, який здавав росіянам позиції своїх побратимів. 

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі. 

"СБУ викрила військовослужбовця Збройних сил України, який зрадив український народ та здавав ворогу розташування власних побратимів. Хочу підкреслити, що недоторканих ні в адміністрації, ні в області немає і кожен повинен і буде нести відповідальність за свої вчинки згідно законів України!", - написав Максим Марченко. 

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області діяла ворожа агентурна мережа, яка на користь країни-окупантки РФ намагалась виявити і підірвати установки HIMARS та комплекси С-300.

Також у Слов'янську Донецької області вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. За це його відправили до в'язниці на 8 років.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6810
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