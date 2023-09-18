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Військово-морські сили знищили спостережний пункт окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Військово-морські сили знищили спостережний пункт окупантів – відео

Знищений спостережний пункт окупантів / Фото: скриншот

Флотилія ВМС знищила ворожий командно-спостережний пункт і ліквідувала окупантів.

Особовий склад річкової флотилії Військово-морських сил Збройних сил України знищив командно-спостережний пункт ворога. Військові також знищили 20 російських загарбників.  

Про це пресслужба ВМС повідомила у Telegram.

"Особовим складом річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗСУ України знищено командно-спостережний пункт противника, ліквідовано близько 20 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що війна в Україні не закінчиться парадом ЗСУ у Москві.

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Дата публікації
Перегляди
116
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