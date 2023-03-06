Військово-морські сили ЗСУ за добу знищили понад десяток окупантів та ЗРК "Оса"

Військово-морські сили Збройних сил України за добу знищили 12 окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 12 окупанти та зенітно-ракетний комплекс "Оса". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ексрадник ОП Олексій Арестович висловив переконання, що в України все готово для контрнаступу і командування очікує лише на гарну погоду. На думку аналітика, контрнаступ ЗСУ може стартувати в середині квітня.

Таку думку поділяє і військовий експерт Олег Жданов. Він передбачає готовність війська до контрнаступу в кінці квітня-на початку травня.

На думку військовослужбовця ЗСУ Євгена Карася, напрямком весняного контрнаступу ЗСУ будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.

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