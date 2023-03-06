Військово-морські сили ЗСУ за добу знищили понад десяток окупантів та ЗРК "Оса"

Остаточні втрати ворога уточнюються.
Військово-морські сили Збройних сил України за добу знищили 12 окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 12 окупанти та зенітно-ракетний комплекс "Оса". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні ексрадник ОП Олексій Арестович висловив переконання, що в України все готово для контрнаступу і командування очікує лише на гарну погоду. На думку аналітика, контрнаступ ЗСУ може стартувати в середині квітня.
Таку думку поділяє і військовий експерт Олег Жданов. Він передбачає готовність війська до контрнаступу в кінці квітня-на початку травня.
На думку військовослужбовця ЗСУ Євгена Карася, напрямком весняного контрнаступу ЗСУ будуть Мелітополь та Бердянськ, звільнення яких дозволить деокупувати Крим.
Читайте також: