Військово-політична "влада" Маріуполя не живе у місті, вони щоранку прилітають вертольотами (відео)

Проросійські "чиновники" Маріуполя не проживають у місті, їх щоразу доправляють туди вертольотами з Ростовської області РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Військово-політична російська мраZота Донецької області не мешкає в Маріуполі під час візитів. Її окремо тягнуть вертольотами зранку з Росіі з Ростовської області. Сьогодні на с. Седово зранку черговий візитер поспішає розповісти маріупольцям, як "життя покращилось" і "Росія тут назавжди", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, росіяни розпочали тотальні репресії проти населення окупованого Мелітополя.

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