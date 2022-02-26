Військовому, який ціною власного життя підірвав міст для зупинки техніки ворога, присвоїли Героя України

Військовому, який ціною власного життя підірвав міст для зупинки техніки ворога, присвоїли Героя України

Про нагородження зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський нагородив воїна, який ціною власного життя знищив міст, щоб зупинити техніку, присвоїли звання.

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«Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировча, сапера 35-ої окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст», - зазначив Зеленський у сьогоднішньому зверненні.

Це сталось на Херсонщині. Одним із найважчих місць оборони України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, було ухвалене рішення підірвати Генічеський автомобільний міст.

Виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст.