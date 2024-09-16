Військовослужбовці можуть виїхати за кордон, але є умови

Військові мають можливість виїхати за кордон під час відпустки, однак для цього потрібно виконати кілька умов. Наразі дозволяється перетин кордону військовослужбовцями для проведення відпустки, хоча офіційних змін до правил перетину кордону ще не внесено.

Про це пише Судово-юридична газета.

Щоб отримати дозвіл на відпустку за кордоном, військовослужбовець має належним чином підготувати рапорт, де зазначить тип і тривалість відпустки, місце її проведення та пункт пропуску, через який планується виїзд. Також обов’язково потрібно стати на облік у військовій службі правопорядку ЗСУ.

Рішення про надання дозволу ухвалюється індивідуально в кожному випадку.

Для виїзду за кордон військовому необхідно мати такі документи:

закордонний паспорт;

військовий квиток;

відпускний квиток із зазначенням інформації про закордонну відпустку;

витяг із наказу, де буде вказано місце відпочинку і дозвіл на виїзд.

Нагадаємо, у Київській області побудували перше інклюзивне містечко для військових. Менш ніж за рік на місці лісу звели 50 будинків.

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