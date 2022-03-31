Військовослужбовці з Південної Осетії масово відмовляються від участі у війні в Україні

Про це розповів колишній самопроголошений президент ніким не визнаної республіки Едуард Кокойти.
300 військовослужбовців із Південної Осетії відмовилися битися за путінський режим на Донбасі. Вони покинули позиції і повернулися додому.
Це підтвердив Едуард Кокойти, колишній самопроголошений президент ніким не визнаної республіки, йдеться у сюжеті "ТСН".
"Ми всі стурбовані ситуацією навколо наших воїнів, які повернулися додому до Осетії із зони бойових дій. Ніхто не має права засуджувати цих хлопців або звинувачувати їх у боязкості", - сказав Кокойти.
Тим часом у Грузії, від якої цю землю Росія відірвала 2008 року - не вщухає народне обурення через позицію свого уряду щодо війни проти України.
Нагадаємо, російські окупанти перекинули на територію України бойовиків і власних військових з невизнаних псевдореспублік "Абхазія" і "Південна Осетія".
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