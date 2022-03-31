Військовослужбовці з Південної Осетії масово відмовляються від участі у війні в Україні

Військовослужбовці з Південної Осетії масово відмовляються від участі у війні в Україні

Про це розповів колишній самопроголошений президент ніким не визнаної республіки Едуард Кокойти.

300 військовослужбовців із Південної Осетії відмовилися битися за путінський режим на Донбасі. Вони покинули позиції і повернулися додому.

Це підтвердив Едуард Кокойти, колишній самопроголошений президент ніким не визнаної республіки, йдеться у сюжеті "ТСН".

"Ми всі стурбовані ситуацією навколо наших воїнів, які повернулися додому до Осетії із зони бойових дій. Ніхто не має права засуджувати цих хлопців або звинувачувати їх у боязкості", - сказав Кокойти.

Тим часом у Грузії, від якої цю землю Росія відірвала 2008 року - не вщухає народне обурення через позицію свого уряду щодо війни проти України.

300 військовослужбовців із Південної Осетії відмовилися битися за путінський режим на Донбасі

Нагадаємо, російські окупанти перекинули на територію України бойовиків і власних військових з невизнаних псевдореспублік "Абхазія" і "Південна Осетія".

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