Військовослужбовці зможуть отримати право виїзду за кордон – нардеп Сергій Рудик

Багато хто з військових добровільно пішов у ЗСУ і під час відпустки має отримати можливість зустрітися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном.

У Верховній Раді пропонують надати військовим право виїзду за кордон з метою провідати членів сім’ї за рахунок вже передбаченої в чинному законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Крім того, пропонується зараховувати час проходження військової служби до вислуги років та стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах – із розрахунку один місяць служби за три місяці роботи. Відповідний законопроєкт в парламенті зареєструвала депутатська група «Партія «За Майбутнє».

Про це повідомив ініціатор документу, народний депутат Сергій Рудик.

«Чи не єдина категорія громадян, яка найбільше заслуговує на право виїзду за кордон – це військовослужбовці. Багато хто із них добровільно пішов у ЗСУ, місяцями перебував «на нулі» і під час відпустки має отримати можливість зустрітися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном. Такі поїздки стануть для них своєрідною психологічною реабілітацією і потужним стимулом для боротьби у війні за незалежність. Також це єдина категорія, яка не потребує принизливих «грошових застав» чи інших форм гарантування свого повернення в Україну. Але усі повернуться зі значно сильнішою мотивацією боротися проти окупантів», - заявив Сергій Рудик.

За словами народного депутата, законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовці ЗСУ, інші категорії, які безпосередню брали участь у заходах забезпечення оборони України протягом не менше ніж 90 днів мають право використати відпустку для виїзду за кордон з метою провідати рідних по крові або по шлюбу.

«Положеннями законопроєкту також визначено порядок надання військовослужбовцям таких відпусток. При цьому обчислення тривалості такої відпустки відбувається без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше чотирьох діб в один бік. Законопроєктом також передбачено, що надання військовослужбовцям відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 5% загальної чисельності підрозділу. Це діюча норма, але вона «працює» вийнятково на зону ООС, яка зі зрозумілих причин зараз по факту далеко вийшла за межі окремих районів Донецької і Луганської областей» - зазначив Сергій Рудик.

Крім того, законопроєктом передбачається, що для усіх категорій військовослужбовців, які брали участь у заходах щодо забезпечення оборони України, вислуга років для призначення пенсій та стажу роботи здійснюється на пільгових умовах із розрахунку один місяць служби за три місяці роботи.