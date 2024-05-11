Військовослужбовці ЗС РФ відмовляються йти у наступ на Харків — "Атеш"

Жоден із них не готовий йти на ризик військової операції.

Військовослужбовці збройних сил Росії відмовляються атакувати Харків та йти на штурм області.

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Агент "Атеш", який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу ЗС РФ, передає інформацію, що в його підрозділі одне з відділень навідріз відмовилося йти на штурм у Харківській області", — йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні та були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій з боку російських окупаційних військ.

"Коли на техніку було нанесено нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", — зазначили в "Атеш".

Нагадаємо, спробу наступу у Харківській області підтвердили у Міноборони України. У відомстві заявили, що спроба прориву розпочалась о 5:00 ранку, але успіхом не увінчалася. На місце боїв кинули резервні підрозділи.

Аналітики вважають, що окупанти не зможуть захопити Харків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ НАСТУП РОСІЇ НА ХАРКІВ: ПРАВДА ЧИ ФЕЙК? Що відбувається насправді?

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