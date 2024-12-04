Військовослужбовці ЗСУ скаржаться на відсутність заміни бракованих мін: деталі скандалу

Нещодавно Україну сколихнув гучний скандал: тисячі мінометних снарядів калібру 120 мм вітчизняного виробництва виявилися неякісними. Українські військові заявляють, що боєприпаси або не вибухають, або не долітають до цілей. У зв’язку з цим командування ухвалило рішення відкликати всю партію бракованих мін із фронту для подальшої заміни.

Проте, за словами військової кореспондентки телеканалу 1+1 Юлії Кирієнко, нові міни на заміну досі не надійшли, що викликає обурення серед солдатів.

"Що ж ви робите? Ви обіцяли не лишати фронт без мін. На офреці, я двічі перепитала, чи точно не лишите? Що я тепер бачу? Що тепер хлопцями робити? Підставили фронт. Забрали (не у всіх). Замість не дали нічого. 21 століття. Центр Європи. Війна, якої не бачив світ понад пів століття. Українська армія вимушена воювати камінням?", – написала Кирієнко

Нагадаємо, що міжвідомча комісія дійшла висновку, що головними причинами позаштатного спрацювання 120-міліметрових мін стали зниження температури та підвищена вологість.