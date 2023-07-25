Військовослужбовець РФ розповів колезі про втечу з фронту за гроші та рекомендував також їхати додому

А розмову окупант почав із новини про померлого Санька, який не прокинувся після контузії.

Військовослужбовець Росії розповів колезі про намір втекти з фронту за гроші та рекомендував також їхати додому.

Про це стало відомо з чергового перехоплення ГУР.

"Ми звідти з'ї***ися, тому що зрозуміли, що там м'ясо просто і все", - сказав окупант.

Зазначимо, що свою розмову окупант почав із новини про померлого товариша по службі, який не прокинувся після контузії. Співрозмовник російського солдата пообіцяв "зустріти Санька".

Нагадаємо, у Росії вдесятеро підвищили штраф за неприбуття до військкомату. Такий закон 25 липня ухвалила російська Держдума ухвалила, а саме, схвалила у II та III читаннях законопроєкт про штрафи за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів.

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