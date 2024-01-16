Військовослужбовиця Руна озвучила найтупіші запитання від цивільних: список

Українська військовослужбовиця 56 бригади Руна перелічила, які запитання від цивільних вважає найтупішими.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Нromadske.

За словами Руни, ці запитання ставлять підписники в TikTok, де вона проводить збори на підтримку своєї бригади.

"Колись, напевно, я зніму окреме відео "Топ-10 тупих запитань". Це капець. І одразу видно, що задають ці запитання цивільні, а не військові", – каже Руна.

Найтупішим запитання від початку своєї служби військова називає – чи не пристають до неї в армії хлопці.

"Потім: "де ви купаєтеся, чого ти така чиста сидиш?". Я завжди кажу, що я не в піхоті, я в артилерії, тобто в нас є час збити з дощок душ, помитися", – зазначає вона

Зокрема, тупим Руна вважає запитання, "коли закінчиться війна". У таких випадках вона пропонує зателефонувати президенту Зеленському чи головнокомандувачу ЗСУ Залужному і питати у них.

Інші тупі питання:

"як тебе мама пустила на війну?",

"а що ти там взагалі робиш?",

"а ти медик чи снайпер?",

"звідки у тебе світло, звідки Інтернет?

"Дуже багато людей думають, що якщо у військових є Інтернет, то вони, значить, десь у тилу. Люди не розуміють, що в посадці може бути Інтернет, що є Starlink, є генератори, Ecoflow. Таких питань дуже багато, і я вже не звертаю уваги.

А ще тупі питання, коли сидиш на трансляції: "а чому немає звуків прильоту, чому так тихо?". Ти думаєш, що коли будуть прильоти, я трансляцію запускатиму?", – говорить військовослужбовиця.

Раніше Руна розповіла про масштаби бюрократії в армії і закликала хоча б на час повномасштабної війни ці всі бюрократичні процеси спрощувати.

Також вона наголосила, що військовим ЗСУ на фронті вже вкрай необхідна якась підміна, хоча б частково, тому що зараз не вистачає людей.

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