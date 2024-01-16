Військовослужбовиця Руна озвучила найтупіші запитання від цивільних: список

Зокрема, тупим Руна вважає запитання, "коли закінчиться війна".
Українська військовослужбовиця 56 бригади Руна перелічила, які запитання від цивільних вважає найтупішими.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Нromadske.
За словами Руни, ці запитання ставлять підписники в TikTok, де вона проводить збори на підтримку своєї бригади.
"Колись, напевно, я зніму окреме відео "Топ-10 тупих запитань". Це капець. І одразу видно, що задають ці запитання цивільні, а не військові", – каже Руна.
Найтупішим запитання від початку своєї служби військова називає – чи не пристають до неї в армії хлопці.
"Потім: "де ви купаєтеся, чого ти така чиста сидиш?". Я завжди кажу, що я не в піхоті, я в артилерії, тобто в нас є час збити з дощок душ, помитися", – зазначає вона
Зокрема, тупим Руна вважає запитання, "коли закінчиться війна". У таких випадках вона пропонує зателефонувати президенту Зеленському чи головнокомандувачу ЗСУ Залужному і питати у них.
Інші тупі питання:
- "як тебе мама пустила на війну?",
- "а що ти там взагалі робиш?",
- "а ти медик чи снайпер?",
- "звідки у тебе світло, звідки Інтернет?
"Дуже багато людей думають, що якщо у військових є Інтернет, то вони, значить, десь у тилу. Люди не розуміють, що в посадці може бути Інтернет, що є Starlink, є генератори, Ecoflow. Таких питань дуже багато, і я вже не звертаю уваги.
А ще тупі питання, коли сидиш на трансляції: "а чому немає звуків прильоту, чому так тихо?". Ти думаєш, що коли будуть прильоти, я трансляцію запускатиму?", – говорить військовослужбовиця.
Раніше Руна розповіла про масштаби бюрократії в армії і закликала хоча б на час повномасштабної війни ці всі бюрократичні процеси спрощувати.
Також вона наголосила, що військовим ЗСУ на фронті вже вкрай необхідна якась підміна, хоча б частково, тому що зараз не вистачає людей.
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