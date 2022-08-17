"Військової допомоги окупантам вже не буде": у ЗСУ пояснили, чому російське командування втекло з Херсону

Військове командування російських загарбників тікає з тимчасово окупованого Херсону. Це означає, що наступ ворогу менш важливий, ніж збереження власних життів.

Логістичні маршрути, які перерізали ЗСУ, не витримають перевезення важкої техніки та підтягування резервів, тому в Херсонській області для росіян військової допомоги вже не буде.

Про це повідомила керівниця прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Скоріш за все, це (втеча командування РФ - ред.) означає, що комусь треба зберегти своє життя і комусь дуже лячно за свої перспективи. І усвідомлення того, що наш вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями потужній і невідворотній", - пояснила Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що окупанти, намагаючись використовувати мости для перевезення легкою автотехнікою своїх "безцінних" життів, вони все ж таки ризикують.

"Бо розуміють, що ушкодження, які ми завдаємо, достатньо красномовні. Тобто, не витримають ці логістичні маршрути перевезення важкої техніки та підтягування резервів, допомоги військової такої вже не буде", - підкреслила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" переконана, що збереження своїх життів для окупантів важливіше, аніж наступ у Херсонській області.

"В умовах сучасного ведення бою та управління (все ж існує дистанційне управління військами) вони зможуть зараз використовувати та будуть намагатися, але те, що їх не настільки цікавить результативність цієї операції, а збереження своїх життів, то це очевидно", - пояснила Гуменюк.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Криму після серії вибухів також спостерігаються дуже нервові настрої. Евакуація відбувається в істеричному темпі - скуплені усі квитки. Окуповані усі залізничні напрямки, автомобільні. І навіть окупаційна влада намагається коректувати навантаження на Керченський міст.

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