Військовозобов'язані з ВІЛ та туберкульозом: у Міноборони пояснили умови придатності

Як виявилось, придатність до військової служби для людей з ВІЛ залежить від стадії хвороби.

У Міноборони пояснили умови придатності для людей з ВІЛ та туберкульозом. Придатність до військової служби для людей з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Особи з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Лазуткін прокоментував допис нардепа Олександра Федієнка в якому він заявляє, що через оновлений наказ Міноборони №402 до ЗСУ почали мобілізовувати людей з вадами слуху, з психічними захворюваннями, ВІЛ та туберкульозом.

"Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно правових актів. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров’я та специфіки захворювань", – сказав Лазуткін.

Речник Міноборони пояснив, що для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того на скільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання.

"Придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Безсимптомне носійство або стабільний стан – це одне, люди з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби. Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити", – сказав він.

За словами Лазуткіна, особи з ВІЛ на стадії імунної субкомпенсації придатні до служби у тилових частинах лише, де немає необхідності виконувати бойові завдання.

Імунна декомпенсація – це третя історія, люди у яких ВІЛ призвів до декомпенсації є не придатними до військової служби й підлягають виключенню з військового обліку", – зазначив він.

За словами речника Міноборони, для осіб з туберкульозом також передбачені чіткі критерії й департамент охорони здоров’я їх прописував дуже ретельно.

"Активний туберкульоз принаймні легень з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини – це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби", – резюмував він.

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розкритикував наказ МО № 402, за яким мобілізують людей з серйозними медичними проблемами, що ставить під загрозу ефективність мобілізації.

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