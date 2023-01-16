Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах

В Україні автоматизують та прискорять збір актуальних даних щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Постановою про проведення верифікації деяких реєстрових даних від 30 грудня 2022 р. №1493 Кабмін передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб.
Через війну внутрішня міграція населення України набули великих масштабів. Багато громадян виїхали за кордон, хтось переїхав в інші регіони країни, став переселенцем і отримує допомогу від держави.
Для того, щоб мати актуальні дані щодо місця перебування громадян, їх працевлаштування, виконання податкових зобов'язань, сімейний стан, держава звірить дані із шести державних реєстрів. У випадку розходження даних їх актуалізують. Така звірка допоможе перевірити правомірність призначення соціальних виплат та дасть змогу покращити призов громадян у рамках мобілізації, Актуальні відомості про військовозобов'язаного громадянина може бути занесені лише до одного реєстру, що, звичайно, ускладнює його пошук в умовах загальної мобілізації.
Звірка за різними державними реєстрами слугуватиме таким цілям:
- Перевірці підстав для призначення різних соціальних виплат.
- Перевірці сплати податків.
- Перевірці майнового стану громадян.
- Виконанню закону про мобілізацію громадянами призовного віку.
Звірятимуть дані з таких реєстрів:
- Єдиного державного демографічного реєстру.
- Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
- Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
- Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
- Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
- Відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.
Звірку проводитимуть автоматично, якщо дані з різних реєстрів не збігатимуться, тоді їх будуть актуалізувати за найсвіжішими параметрами.
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