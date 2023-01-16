Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах

В Україні автоматизують та прискорять збір актуальних даних щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Постановою про проведення верифікації деяких реєстрових даних від 30 грудня 2022 р. №1493 Кабмін передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб.

Через війну внутрішня міграція населення України набули великих масштабів. Багато громадян виїхали за кордон, хтось переїхав в інші регіони країни, став переселенцем і отримує допомогу від держави.

Для того, щоб мати актуальні дані щодо місця перебування громадян, їх працевлаштування, виконання податкових зобов'язань, сімейний стан, держава звірить дані із шести державних реєстрів. У випадку розходження даних їх актуалізують. Така звірка допоможе перевірити правомірність призначення соціальних виплат та дасть змогу покращити призов громадян у рамках мобілізації, Актуальні відомості про військовозобов'язаного громадянина може бути занесені лише до одного реєстру, що, звичайно, ускладнює його пошук в умовах загальної мобілізації.

Звірка за різними державними реєстрами слугуватиме таким цілям:

Перевірці підстав для призначення різних соціальних виплат.

Перевірці сплати податків.

Перевірці майнового стану громадян.

Виконанню закону про мобілізацію громадянами призовного віку.

Звірятимуть дані з таких реєстрів:

Єдиного державного демографічного реєстру.

Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

Звірку проводитимуть автоматично, якщо дані з різних реєстрів не збігатимуться, тоді їх будуть актуалізувати за найсвіжішими параметрами.

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