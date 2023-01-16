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Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Військовозобов'язаних для мобілізації шукатимуть в шести державних реєстрах

Мобілізація 2023

В Україні автоматизують та прискорять збір актуальних даних щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Постановою про проведення верифікації деяких реєстрових даних від 30 грудня 2022 р. №1493 Кабмін передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб.

Через війну внутрішня міграція населення України набули  великих масштабів. Багато громадян виїхали за кордон, хтось переїхав в інші регіони країни, став переселенцем і отримує допомогу від держави.

Для того, щоб мати актуальні дані щодо місця перебування громадян, їх працевлаштування, виконання податкових зобов'язань, сімейний стан, держава звірить дані із шести державних реєстрів. У випадку розходження даних їх актуалізують. Така звірка допоможе перевірити правомірність призначення соціальних виплат та дасть змогу покращити призов громадян у рамках мобілізації, Актуальні відомості про військовозобов'язаного громадянина може бути занесені лише до одного реєстру, що, звичайно, ускладнює  його пошук в умовах загальної мобілізації. 

Звірка за різними державними  реєстрами слугуватиме таким цілям:

  • Перевірці підстав для призначення різних соціальних виплат.
  • Перевірці сплати податків.
  • Перевірці майнового стану громадян.
  • Виконанню закону про мобілізацію громадянами призовного віку.

Звірятимуть дані з таких реєстрів:

  • Єдиного державного демографічного реєстру.
  • Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
  • Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
  • Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
  • Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
  • Відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

Звірку проводитимуть автоматично, якщо дані з різних реєстрів не збігатимуться, тоді їх будуть актуалізувати за найсвіжішими параметрами.

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Дата публікації
Перегляди
1264
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