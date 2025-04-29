Військовий аналітик пояснив, чому пропозиція Путіна щодо перемир'я є "маячнею"

Олексій Гетьман / © ТСН.ua

Реклама

Пропозиція президента Росії Володимира Путні щодо перемир’я скоріше є намаганням уникнути військових втрат під час параду.

Таку думку висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, в етері «Radio NV«.

«Це просто бажання. Бо перемирʼя — це коли дві сторони домовляються. Це виглядає трошки дивно. Адже що, одна сторона заявляє, що не буде стріляти. А коли інша буде стріляти — ви не даватимете відсіч? Маячня повна. Це примус нас робити те ж саме. Путін хоче приймати парад на Червоній площі, до нього приїдуть лідери деяких країн. І він чудово розуміє, що наші БпЛА долітають до Москви. Тому він і намагається зробити таке перемирʼя», — сказав Гетьман.

Реклама

Гетьман запропонував, що Україна може оголосити власне перемир’я з 1 травня, однак за умови, що Росія не виконає своїх зобов’язань.

«На 3 дні, наприклад. І росіяни, звісно ж, його не виконають. І якщо вони не виконають його — ми вважаємо себе вільними від перемирʼя на 8-10 травня. І під час руху цієї військової техніки — неважливо, парад це чи навчання. І згідно 51 статті ООН, це наша законна ціль», — розповів він.

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times повідомило, що президент США Дональд Трамп поспішає з укладенням угоди між РФ та Україною до 30 квітня, щоб з гордістю заявити про виконану миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства.

Також ми писали про те, що 28 квітня президент України Володимир Зеленський відреагував на запропоноване Росією перемир’я. Він сказав, що пропозиція Путіна з нагоди російського Дня перемоги 9 травня — це «чергова спроба маніпуляцій», і запропонував припинення вогню на 30 днів.