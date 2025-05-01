Військовий експерт назвав основний напрямок російського наступу влітку

Війна в Україні

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Російські загарбники готуються до наступу влітку, щоб спробувати окупувати весь Донецький регіон в рамках весняно-літньої кампанії.

Про це в етері РБК-Україна заявив військовослужбовець Сил тероборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко.

Водночас він зазначив, що наразі не спостерігаються ознаки підготовки до наступу на Дніпро чи Павлоград.

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«Зараз характер бойових дій полягає в тому, що якщо раніше Росія концентрувала свої сили не на одному напрямку і намагалася атакувати з різних позицій, на Запорізькому були атаки, штурми, які успішно відбивалися ЗСУ, і Курська операція, то зараз фіксується більша активізація російських військ саме на Донеччині», — розповів експерт.

Мосієнко заявив, що на Донеччині Покровським напрямок лишається найгарячішим. Також важкі бої останніми тижнями активізувалися на Лиманському напрямку на Харківщині.

«Це може свідчити, я можу допускати, про те, що основним напрямком удару на весняно-літню кампанію російських військ є плани по повній окупації Донецької області в межах адміністративно-територіальних кордонів. Тому і Покровський напрямок, і Лиманський, вони будуть в полі зору ворога, в полі зору його уваги. І якраз саме там вони концентрують сили», — спрогнозував військовослужбовець.

Для російських загарбників Покровським напрямок залишається головним, оскільки він не тільки потрібен як військова ціль, а ще й як інформаційно-пропагандистська мета показати, що бойові дії можуть поширитися на Дніпропетровщину.

Раніше повідомлялося, що ситуація під Покровськом залишається важкою, ворог активізував наступальні дії та має певні успіхи.

Ми раніше інформували, що росіяни змінюють тактику на Донеччині для нового прориву.