Чи може РФ бити по Україні 500 "Шахедами" щодоби: експерт розповів

Скільки «шахедів» на день виготовляє Росія / © ТСН.ua

Реклама

Наразі ворог не може запускати 500 «шахедів» за одну добу. Їхнє виробництво становить приблизно 2-2,5 тисячі дронів на місяць. Це означає, що вони можуть їх накопичувати.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний для Українського радіо.

«Ми можемо бачимо пуски 450-500 безпілотників, але приблизно половина з них — це хибні цілі. Це спеціальна модель дронів, на якій стоїть дуже спрощена система навігації і відсутня боєголовка. Це робиться для виснаження наших систем ППО, а безпосередньо на землі загрози вони не несуть. Але вони можуть зробити так, що наша ППО буде виснажена і може пропустити реальний „шахед“, який зможе завдати удар. Але можливості виробляти 500 штук „шахедів“ на добу в них поки що немає», — каже Павло Народний.

Реклама

Звідки «шахеди» та коли їх стане більше?

Як пояснює військовий експерт, виробництво російських «шахедів» в основному залежить від китайських запчастин, а не іранських. Мова йде про обладнання для навігації та двигуни. Двигуни досить прості у виробництві, схожі на ті, що використовуються в мопедах або газонокосарках.

Найважливіші компоненти — це антени CRPA. Це спеціалізовані антени, які стійкі до перешкод та систем радіоелектронної боротьби. У такій кількості їх може виробляти лише Китай. Йдеться про антени на 4, 8, 12 або 16 каналів, які дуже складно заглушити.

«І тут основа — це Китай. Вийти на 500 „шахедів“ на добу вони зможуть приблизно під Новий рік. Це при найгіршому для нас сценарії. Тому що масштабувати виробництво доволі важко. Ми постійно завдаємо удари по Єлабузі, по всім цим точкам, де йде збирання „шахедів“. Прямого впливу Ірану тут немає, тому що максимум 20% „шахедів“ йдуть безпосередньо з Ірану», — каже військовий експрет.

Нагадаємо, сьогодні через російську атаку у Дніпрі постраждало понад 80 осіб. Серед них — щонайменше десятеро дітей. За інформацією моніторингових каналів, РФ ударила ракетами «Іскандер-М».

Реклама