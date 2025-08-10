Військовий експерт пояснив, чому «повітряне перемирʼя» призведе до збільшення загибелі українців

Експерт про повітряне перемирʼя / © t.me/SJTF_Odesa

Зупиняти бойові дії та оголошувати перемирʼя навіть на кілька тижнів, щоб дати росіянам час накопичити ракети та дрони та підвезти все необхідне на лінію фронту, є неприпустимим.

Про це в етері Еспресо заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман.

«Майже всі війни, які більш-менш тривали, мали перемир’я. Їх не зовсім виконували. У нас і під час АТО було багато перемир’їв з Росією, але вони жодного разу його не виконали. Це можна припустити», — зазначив він.

За словами Гетьмана, Україна не повинна погоджуватися навіть на часткове перемир’я.

«Бо почали розмови: зробімо повітряне перемир’я. Борони Боже, нам не можна на це погодитись, бо це означає, що для росіян зараз дуже важлива логістична складова війни, усе підвозити», — сказав експерт.

Він уточнив, що росіяни бачать успіхи української армії у знищенні їхньої логістики.

«І тому пішли розмови: „А давайте зробимо повітряне перемир’я“. Ні. Ми не маємо права на це піти. Я розумію, зараз будуть казати, що я за те, щоб обстрілювали наші міста», — наголосив Гетьман.

Він підкреслив, що ніхто не закликає дозволяти обстріли мирних населених пунктів.

«Вони і так, росіяни, їх обстрілюють. Тут питання до нашої ППО та партнерів», — зауважив він.

На думку ветерана, відмова від ударів по російській логістиці призведе до більших втрат на фронті.

«Якщо ми не будемо руйнувати їхні можливості зосередитися на лінії фронту, то наші військовослужбовці матимуть більше втрат, ніж зараз. Я впевнений, що загибель цивільних, особливо дітей, людей похилого віку та жінок — це велике горе й трагедія», — сказав Гетьман.

Він наголосив, що навіть попри це, пауза у бойових діях була б згубною.

«Зупинятися на декілька тижнів, щоб росіяни накопичили більшу кількість ракет і дронів та підвезли все необхідне на фронт, ми не маємо права», — підкреслив він.

Гетьман також зазначив, що військові на передовій мають таке ж право на життя, як і цивільні в тилу.

«Тому повітряне перемир’я — це шлях до того, щоб загинуло не менше, а більше наших громадян як у тилу, так і на фронті. Це пастка, у яку не можна потрапляти», — підсумував він.

