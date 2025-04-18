Військовий експерт пояснив, як зменшити ризики "прильотів" "Іскандерів"

Іскандер. / © Associated Press

Реклама

На території України не потрібно допускати скупчення людей ​​у формі та проведення глобальних великих заходів. Це зменшить ризики прильотів “Іскандерів”. Є зрадники, які повідомляють кураторам, що і де відбувається.

Про це розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю “Главком”.

“У всіх прифронтових містах є військові, вони нікуди звідти не подінуться. Ми їх не згорнемо, не виведемо, не переведемо, бо вони постійно щось роблять. Десь зустрілися двоє людей, десь нагородили трьох, десь до кафе зайшло п'ять чоловік… І будь-який з цих фактів може “витекти” до противника, а той знайде привід для виправдання ударів “Іскандерами”, - наголосив він.

Реклама

Бескрестнов нагадав, що в Україні є зрадники, які повідомляють кураторам, що і де відбувається. Тому не потрібно допускати скупчення людей ​​у формі, проведення якихось глобальних великих заходів. За його словами, треба намагатися йти від цієї практики. Що більше - якщо йдеться про військову частину, треба уникати скупчення машин та військової техніки.

“Звісно, ми не можемо передбачити, яка інформація “витече”, але ми можемо хоча б не провокувати застосування балістичної зброї в тих місцях, де непотрібно”, - пояснює фахівець.

З його слів, на початку війни в російській армії на отримання дозволу на постріл “Іскандера” потрібно було три-п’ять годин, бо він вважався зброєю, яка вимагала узгодження на рівні командувача армії. Потім вони оптимізували ці процеси і зараз “Іскандер” може прилетіти десь за 10-15 хв після ухвалення рішення.

Нагадаємо, журналісти американської газети The Washington Post повідомили, що Сумах під час російського удару нагороджували військових. Ця інформація нібито потрапила до росіян і вони використали її як привід для удару.

Дата публікації 13:43, 15.04.25 Кількість переглядів 799 Нагородження воїнів під атакою Іскандерів. Скандал у Сумах отримав продовження