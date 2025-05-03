Збиття російського Су-30 українським дроном: військовий експерт пояснив наслідки для ворога

Винищувач Су-30 / © Wikipedia

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Російській літак Су-30, який був збитий українським надводним дроном над Чорним морем, використовував для обстрілу України ракети X-59/69.

Про це в етері КИЇВ24 розповів експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський.

Він заявив, шо зменшення авіапарку цих літаків знижує можливості Росії обстрілювати Україну ракетами X-59/69.

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Храпчинський зауважив, що таке обмеження є дуже важливим на тлі того, що Росія наразі менше застосовує для обстрілів стратегічну авіацію.

Крім того, для українських військових було важливо знищити літак Су-30, який запускав ракети на відстань до 400 км, адже росіяни прагнуть модернізувати цю технологію.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії бойовий літак Су-30 був знищений українським морським дроном Magura.

Ми раніше інформували, що російські кораблі, зафіксовані вранці, більшість з яких зараз перебуває в портах, не демонструють ознак підготовки до ракетних ударів.