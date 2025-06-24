Військовий експерт пояснив, за яких умов можливий новий контрнаступ ЗСУ

Війна в Україні / © Getty Images

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Питання забезпечення ресурсами залишається критичним для Сил оборони України, і саме від нього залежить ситуація на всіх ділянках фронту.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014–2017 роках Владислав Селезньов.

«Заява генерала Сирського про те, що нібито перехід на корпусну систему дозволяє створити умови для контрнаступу, на мою думку, — це далекоглядна перспектива. У найближчій же перспективі на це годі й розраховувати, бо питання ресурсів залишається для нас критично важливим», — зауважив Селезньов.

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Він наголосив, що без належного рівня військово-технічної допомоги від США Україні не варто розраховувати на зміну ініціативи під час активної фази російського наступу влітку.

«Питання ресурсів залишається ключовим, і від нього залежить ситуація на різних ділянках фронту — незалежно від того, чи вони медійно висвітлюються, чи залишаються у певній інформаційній тіні», — додав експерт.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт Іван Ступак припускає, що за заявою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ймовірних наступальних дій стоять дві ключові причини.

Ми раніше інформували, що під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року в Харківській області російським окупантам вдалося втекти від повного розгрому лише тому, що в українських підрозділах були втрати в озброєнні.

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