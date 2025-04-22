Військовий експерт розповів, чому Україна повинна піти на тимчасове перемир’я з РФ

Назар Крицкалюк / © фейсбук

Реклама

Попри тривалі дискусії про мир, реальні пропозиції щодо перемир’я між Україною та РФ з’явились лише після саміту в Джидді. Йшлося вже не лише про обмежене припинення вогню, а про загальне 30-денне затишшя на фронті.

Таку думку висловив капітан ЗСУ, доцент кафедри військової політології Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук Назар Крицкалюк у коментарі Телеграфу.

За його словами, тимчасов це не замороження конфлікту, а потенційний шанс на перепочинок. Така пауза дозволила б українським силам укріпити позиції, вирішити логістичні завдання та водночас оцінити справжні наміри Москви.

Реклама

Експерт вважає, що тимчасове припинення вогню може стати тестом: воно покаже, чи готова Росія дотримуватись умов, а також дозволить світовій спільноті перевірити ефективність механізмів моніторингу.

Зважаючи на історичний досвід і недавні порушення домовленостей, зокрема під час «великоднього перемир’я», яке було порушене майже 3000 разів, довіра до Росії залишається одним з головних викликів. Після 19 квітня, коли було оголошено припинення вогню, російські війська активізували атаки дронами та артилерією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов заявляв, що Росія намагалася звинуватити Україну у зриві «великоднього перемир’я», щоб вплинути на Трампа, але ця операція провалилася через реакцію Білого дому.