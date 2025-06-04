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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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276
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Військовий експерт розповів, чи зможе Росія захопити Суми

Гетьман розповів про актуальну ситуацію на Сумському напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ

На Сумському напрямку ЗСУ зафіксували, що російські війська наблизилися до міста на відстань 20-25 км. Це створює реальну загрозу застосування бойових дронів та артилерійських ударів по місту. Водночас, оборона Сум міцно укріплена, а перспективи захоплення міста ворогом залишаються низькими.

Про це розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, що дії росіян були більш-менш очікувані, але це не означає, що українським військовим стало легше. ЗСУ готувалися заздалегідь, і на ключових напрямках вже облаштовано кілька ліній оборонних укріплень — фортифікацій, особливо ближче до міста Суми.

«Дії росіян на Сумському напрямку більш-менш очікувані, але це не означає, що для ЗСУ стало легше. Ми знали про можливі атаки і готувалися. На цих напрямках облаштовано кілька ліній оборонних споруд — фортифікацій, які будуються ближче до міста Суми. Там уже зведені укріплення, щоб гальмувати просування ворога», — пояснив Гетьман.

Військовий оглядач розповів, що ворог використовує тактику випаленої землі, активно застосовуючи артилерію, дрони та швидкі штурмові групи піхоти на квадроциклах і мотоциклах.

«Росіяни застосовують тактику випаленої землі: інтенсивні артилерійські обстріли, застосування дронів та штурмові групи піхоти на квадроциклах і мотоциклах. Ворог підійшов на відстань 20-25 км до Сум — це реальна загроза, адже саме на таку дальність можуть літати бойові дрони», — зазначив він.

Гетьман також підкреслив, що атаки по цивільній інфраструктурі з використанням реактивних систем залпового вогню є військовим злочином.

«Застосування реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі — це військовий злочин і порушення міжнародного гуманітарного права», — наголосив експерт.

Водночас він висловив упевненість, що перспективи захоплення Сум залишаються дуже низькими, порівнюючи ситуацію з бойовими діями на Покровському напрямку, де росіянам не вдалося просунутися вже понад рік.

«Перспективи захоплення Сум залишаються низькими, що можна порівняти з бойовими діями на Покровському напрямку, де росіянам не вдається захопити місто вже більше року», — підсумував майор запасу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що активність росіян на Сумському напрямку не стала несподіванкою для України, і попри нову хвилю наступу, російським силам бракує ресурсів для масштабного просування.

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