Військовий експерт розповів про тактику ворога у Покровській агломерації

Наразі російські війська намагаються реалізувати так звану тактику «малих котлів» довкола Покровської агломерації — Покровська, Мирнограда та Добропілля. Водночас тривають спроби стримати український контрнаступ на Добропільському напрямку.

Про це в прямому етері телеканалу Еспресо заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Права Справа» Дмитро Снєгирьов.

«Покровська агломерація — це не лише сам Покровськ, а також Мирноград і Добропілля — великі промислові міста. Загарбники намагаються створити серію малих котлів навколо цих населених пунктів. Зокрема, ведуться активні бойові дії у самому центрі Покровська, біля залізничного вокзалу, а також у районі другої школи. Ворог намагається закріпити тактичні успіхи в напрямку промзони», — зазначив експерт.

Снєгирьов також розповів про ситуацію в Мирнограді. За його словами, в районі шахти 5/6 зафіксовано накопичення ворожих штурмових груп.

«Інформація щодо Мирнограду контраверсійна. Частина вже верифікована: є підтверджена зона контролю росіян біля шахти 5/6. Там вони створили опорні пункти в адмінбудівлях, які використовують оператори БпЛА», — уточнив він.

Окремо експерт згадав і про ситуацію в Родинському, яке є ключовим пунктом оборони України на цьому напрямку.

«Чому там точаться запеклі бої? Через Родинське проходить єдина асфальтована дорога, яка критично важлива для логістики. Вороги закріпилися в районі дитячого садочка. Зараз українські сили проводять контрдиверсійні заходи для знищення штурмових груп», — пояснив Снєгирьов.

За його словами, головний удар загарбників спрямований по флангах українського угруповання — з боку Родинського та населеного пункту Володимирівка.

«З Володимирівки ворог тисне на Гришине. Це знову ж таки — важлива локація українських сил оборони», — підсумував військовий експерт.

