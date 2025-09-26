Військовий назвав "парадоксальну" умову для наближення миру

Війна триває / © Associated Press

Реклама

Якщо ми думатимемо, що скоро буде перемир’я, то кожен з нас не ухвалюватиме рішень, які необхідні для обороноздатності країни, а думатиме про те, як вижити та дочекатися на це перемир’я, будуватиме плани на мирне життя.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» у складі бригади Національної гвардії «Рубіж».

«Якщо ми налашовуватимемося на швидке завершення війни, це означає, що навряд чи вона завершиться швидко і навряд чи добре для нас. Якщо налаштовуватимемося на тривалу війну, то шанси на те, що вона завершиться швидше і з кращим результатом для України, збільшуються. Парадоксально, але це так», — зазначив Іллєнко.

Реклама

Нагадаємо, військовий Андрій Білецький назвав «жахливим абсурдом» будь-які спроби розведення військ на 15–40 кілометрів, оскільки «росіяни відводитимуть війська по нашій території, а ми — по своїй». З його слів, такий сценарій призведе до втрати Україною тисяч квадратних кілометрів і населених пунктів.