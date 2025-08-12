Військовий назвав причину стрімкого просування росіян на Донеччині

Наступ РФ.

Реклама

Останнім часом армія РФ активно просувається на Донеччині. Одна з причин успіхів окупантів - проблеми, що є деяких підрозділах. Ці проблеми спочатку приховують, а коли вони вилізають, то стає пізно.

Про це заявив офіцер зенітного дивізіону Третього армійського Олександр Степаненко в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, досі існує проблема, коли командуванню “на верх” “доповідають не справжній стан справ на фронті, а те, що вони хочуть почути”.

Реклама

“В деяких підрозділах є проблеми, які спочатку приховують, а коли "вони “вилізають”, то стає трохи пізно. Росіяни буде перти, допоки не буде отримувати по зубах. Як зазначав наш командувач корпусу, полковник Андрій Білецький: їх не зупинять ні миротворці, ні гарантії, партнери чи санкції. Їх може зупинити лише сучасна, ефективна, чисельна українська армія”, - наголосив військовий.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи проникають в райони поблизу Добропілля Донецької області. Окупанти також, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту. В ISW кажуть, що ситуація критична. Наступ на це місто повторює тактику Авдіївки.

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що ситуація біля Покровська погіршується. З його слів, ситуація «дуже нагадує події під час „здавання“ Очеретиного», що створювало хаос і критичну обстановку на напрямку та зрештою забезпечило успіх ворогу в окупації.

Тим часом Нацгвардія повідомила, що на Покровському напрямку корпус "Азов" зайняв смугу оборони. За словами представників корпусу, обстановка залишається складною та динамічною. Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Реклама