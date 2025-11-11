ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

Військовий назвав шлях вирішення проблеми СЗЧ в ЗСУ: подробиці

Проблема СЗЧ в ЗСУ пов’язана не лише з мотивацією, а й з «непрофесіоналізмом».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
СЗЧ

СЗЧ / © скриншот з відео

Служба за контрактом з чіткими термінами може вирішити проблему СЗЧ в Україні.

Про це заявив командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі в ефірі Вечір.LIVE.

Командир «Грузинського легіону» зазначив, що багато людей ідуть у СЗЧ (самовільне залишення частини). За його словами, це пов’язано не стільки з мотивацією, а й із «непрофесіоналізмом».

Він вважає, що саме чітка контрактна служба може хоча б частково вирішити цю гостру проблему в українській армії.

«Будуть чіткі межі і чіткий час служби людини, яка йде на війну», — наголосив Мамулашвілі.

Він додав, що це дуже важливо для залучення як професійних військових, так і непрофесіоналів до лав Збройних Сил.

При цьому Мамука Мамулашвілі нагадав, що людина, яка самовільно залишила військову частину, — це не завжди «зрадник», і вона може повернутися до служби.

«У людей, які пішли зі служби, є вибір — вони можуть повернутися, можуть повернутися до тієї самої частини, де й були», — пояснив командир.

Більше того, він зазначив, що якщо проблема була у внутрішньому конфлікті, вихід також існує.

«А якщо були з чимось не згодні і не могли служити в конкретному підрозділі, то можуть перейти в іншу частину і продовжити службу», — підсумував Мамулашвілі.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко повідомив, що в жовтні зафіксовано рекордну кількість самовільного залишення частин — 21602 випадки. Він попередив, що зростання дезертирства створює критичну загрозу для обороноздатності України, та закликав терміново реагувати на проблему.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie