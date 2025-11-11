- Дата публікації
Війна
- 113
- 2 хв
Військовий назвав шлях вирішення проблеми СЗЧ в ЗСУ: подробиці
Проблема СЗЧ в ЗСУ пов’язана не лише з мотивацією, а й з «непрофесіоналізмом».
Служба за контрактом з чіткими термінами може вирішити проблему СЗЧ в Україні.
Про це заявив командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі в ефірі Вечір.LIVE.
Командир «Грузинського легіону» зазначив, що багато людей ідуть у СЗЧ (самовільне залишення частини). За його словами, це пов’язано не стільки з мотивацією, а й із «непрофесіоналізмом».
Він вважає, що саме чітка контрактна служба може хоча б частково вирішити цю гостру проблему в українській армії.
«Будуть чіткі межі і чіткий час служби людини, яка йде на війну», — наголосив Мамулашвілі.
Він додав, що це дуже важливо для залучення як професійних військових, так і непрофесіоналів до лав Збройних Сил.
При цьому Мамука Мамулашвілі нагадав, що людина, яка самовільно залишила військову частину, — це не завжди «зрадник», і вона може повернутися до служби.
«У людей, які пішли зі служби, є вибір — вони можуть повернутися, можуть повернутися до тієї самої частини, де й були», — пояснив командир.
Більше того, він зазначив, що якщо проблема була у внутрішньому конфлікті, вихід також існує.
«А якщо були з чимось не згодні і не могли служити в конкретному підрозділі, то можуть перейти в іншу частину і продовжити службу», — підсумував Мамулашвілі.
Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко повідомив, що в жовтні зафіксовано рекордну кількість самовільного залишення частин — 21602 випадки. Він попередив, що зростання дезертирства створює критичну загрозу для обороноздатності України, та закликав терміново реагувати на проблему.