Військовий оглядач пояснив, чому фортифікації не могли побудувати на кордоні з РФ

Побудова фортифікацій

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Фортифікаційні роботи безпосередньо на кордоні з РФ відбуваються в умовах, де кожен ворожий удар може коштувати життя.

Про це в етері Еспресо заявив військовий оглядач Денис Попович.

«Треба розуміти, що це будівництво фортифікацій безпосередньо на кордоні, коли кордону зараз з РФ немає. Є лінія фронту, через неї можуть бути артобстріли, летіли й летять бомби», — зазначив він.

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Попович нагадав, що ще до наступу на Сумщину прикордонні населені пункти постійно зазнавали обстрілів.

«Я б, чесно кажучи, не побажав би жодній цивільній чи військовій особі будувати фортифікації в таких умовах, коли кожен дрон, кожен снаряд, кожна ракета, кожна бомба може бути смертельною», — наголосив оглядач.

Він пояснив, що саме з цієї причини військові й наполягають на будівництві фортифікацій там, де це дозволяє ситуація.

«Треба будувати їх, очевидно, там, де буде зручно зустрічати ворога у разі наступу — і з огляду на недосяжність для ворожої артилерії, і щоб використовувати місцевість», — додав Попович.

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Окремо експерт підкреслив, що в умовах сучасної війни змінюються і вимоги до фортифікаційних споруд.

«Дуже актуальні зараз протитанкові рови, колючий дріт, „зуби дракона“ та підземні сховища, які дозволяють маскуватися і зберігають від ударів дронів», — підсумував військовий оглядач.

Раніше повідомлялося, що через затяжну війну в Україні знову заговорили про проблеми з будівництва фортифікаційних споруд.

Ми раніше інформували, що міністра оборони України Рустема Умєрова викликали до Верховної Ради з доповіддю щодо фортифікацій у прифронтових областях.

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