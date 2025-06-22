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- Війна
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Військовий оглядач пояснив, чому фортифікації не могли побудувати на кордоні з РФ
Будівництво фортифікаційних споруд у прикордонних районах нині є надзвичайно ризикованим через постійну загрозу артобстрілів та бомбових ударів.
Фортифікаційні роботи безпосередньо на кордоні з РФ відбуваються в умовах, де кожен ворожий удар може коштувати життя.
Про це в етері Еспресо заявив військовий оглядач Денис Попович.
«Треба розуміти, що це будівництво фортифікацій безпосередньо на кордоні, коли кордону зараз з РФ немає. Є лінія фронту, через неї можуть бути артобстріли, летіли й летять бомби», — зазначив він.
Попович нагадав, що ще до наступу на Сумщину прикордонні населені пункти постійно зазнавали обстрілів.
«Я б, чесно кажучи, не побажав би жодній цивільній чи військовій особі будувати фортифікації в таких умовах, коли кожен дрон, кожен снаряд, кожна ракета, кожна бомба може бути смертельною», — наголосив оглядач.
Він пояснив, що саме з цієї причини військові й наполягають на будівництві фортифікацій там, де це дозволяє ситуація.
«Треба будувати їх, очевидно, там, де буде зручно зустрічати ворога у разі наступу — і з огляду на недосяжність для ворожої артилерії, і щоб використовувати місцевість», — додав Попович.
Окремо експерт підкреслив, що в умовах сучасної війни змінюються і вимоги до фортифікаційних споруд.
«Дуже актуальні зараз протитанкові рови, колючий дріт, „зуби дракона“ та підземні сховища, які дозволяють маскуватися і зберігають від ударів дронів», — підсумував військовий оглядач.
Раніше повідомлялося, що через затяжну війну в Україні знову заговорили про проблеми з будівництва фортифікаційних споруд.
Ми раніше інформували, що міністра оборони України Рустема Умєрова викликали до Верховної Ради з доповіддю щодо фортифікацій у прифронтових областях.