Військовий оглядач пояснив, навіщо Путін оголосив "Великоднє перемир'я"

Володимир Путін / © Associated Press

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“Великоднє перемир'я” потрібно було Путіну для демонстрації США, що удар по Сумах на Вербну неділю — це була помилка. Мовляв, росіяни теж релігійні люди й вони не можуть вести бойові дії на Великдень, бо це заборонено вірою.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Олексій Гетьман, військовий оглядач.

На думку Гетьмана, також росіяни хотіли показати, що вони домінують на цій війні, бо перемир'я оголошується обидвома сторонами. А не одна сторона каже: “Ми оголошуємо перемир'я, а ви підлаштовуйтеся”.

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“Я не думаю, що це перемир’я на 30 годин призведе до чогось”, — завершив Гетьман.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило про відновлення “СВО” після завершення “великоднього перемир’я”.