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- Війна
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Військовий оглядач пояснив, навіщо Путін оголосив "Великоднє перемир'я"
Навряд чи після цього кроку буде якийсь результат.
“Великоднє перемир'я” потрібно було Путіну для демонстрації США, що удар по Сумах на Вербну неділю — це була помилка. Мовляв, росіяни теж релігійні люди й вони не можуть вести бойові дії на Великдень, бо це заборонено вірою.
Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Олексій Гетьман, військовий оглядач.
На думку Гетьмана, також росіяни хотіли показати, що вони домінують на цій війні, бо перемир'я оголошується обидвома сторонами. А не одна сторона каже: “Ми оголошуємо перемир'я, а ви підлаштовуйтеся”.
“Я не думаю, що це перемир’я на 30 годин призведе до чогось”, — завершив Гетьман.
Нагадаємо, Міноборони РФ заявило про відновлення “СВО” після завершення “великоднього перемир’я”.