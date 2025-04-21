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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
800
Час на прочитання
1 хв

Військовий оглядач пояснив, навіщо Путін оголосив "Великоднє перемир'я"

Навряд чи після цього кроку буде якийсь результат.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

“Великоднє перемир'я” потрібно було Путіну для демонстрації США, що удар по Сумах на Вербну неділю — це була помилка. Мовляв, росіяни теж релігійні люди й вони не можуть вести бойові дії на Великдень, бо це заборонено вірою.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Олексій Гетьман, військовий оглядач.

На думку Гетьмана, також росіяни хотіли показати, що вони домінують на цій війні, бо перемир'я оголошується обидвома сторонами. А не одна сторона каже: “Ми оголошуємо перемир'я, а ви підлаштовуйтеся”.

“Я не думаю, що це перемир’я на 30 годин призведе до чогось”, — завершив Гетьман.

Нагадаємо, Міноборони РФ заявило про відновлення “СВО” після завершення “великоднього перемир’я”.

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