Військовий оглядач розповів, на чому сфокусується ворог під час весняно-літнього наступу

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Весняно-літня кампанія армії РФ триває, однак наразі вона не приносить ворогу очікуваних результатів, тому поставлені Кремлем завдання, ймовірно, не будуть виконані.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в етері Українського Радіо.

За його словами, основний тиск російські війська продовжать зосереджувати в Донецькій та Запорізькій областях.

Реклама

«Про їхні завдання в Донецькій області, я думаю, всі знають — це захоплення Слав’янсько-Краматорської агломерації і Донецької області. Про їхні наміри на Запоріжжі теж відомо — це обхід Оріхова і спроба створити єдиний фронт наступу на Запоріжжя», — зазначив Попович.

Водночас він звернув увагу, що на Харківщині тривають бої за Вовчанськ, де Сили оборони України змогли досягти тактичного просування.

«До речі, бої за Вовчанськ продовжуються вже 2 роки. Якщо не помиляюсь, якраз два роки виповнилося з того часу, як російська армія почала наступ на півночі Харківської області», — сказав оглядач.

За оцінкою Поповича, на Харківському та Сумському напрямках наразі зберігається відносний баланс сил.

Реклама

«Там ворог намагається створювати свої „буферні зони“. І так, це відтягування сил для того, щоб розтягнути нашу лінію фронту і не дати нам змоги оперувати резервами на напрямках, які справді є важливими — це Донецька і Запорізька області. Ворог на них фокусується», — пояснив він.

Попович також заявив, що наразі не бачить передумов для повного завершення війни.

«Я не розумію, про яку ймовірність завершення війни ми зараз кажемо. По-перше, „перемир’я“ закінчилося. Навіть те перемир’я, яке Дональд Трамп оголосив перед 9 травня. Сьогодні ми мали наліт дронів на територію України. Дрони були запущені — „перемир’я“ закінчилося», — зазначив він.

За словами оглядача, російська армія продовжує наступальні дії, хоча й без суттєвих успіхів.

Реклама

Водночас Попович не виключає, що вже цього року може завершитися активна фаза бойових дій — зокрема шляхом припинення вогню.

«Завершення війни як юридичний статус, коли є мирна угода між воюючими сторонами, яка передбачає подальше співіснування цих країн, — я в цьому році не бачу такої ймовірності», — наголосив він.

Також Попович прокоментував заяви Путіна про нібито близьке завершення війни.

На його думку, диктатор Путін може орієнтуватися на неправдиві доповіді російських генералів щодо ситуації на фронті.

Реклама

«Що росіяни присутні на території Лиману, завершують захоплення Костянтинівки, чого насправді немає. Путін може базуватися на цих твердженнях і в його уяві війна справді може скоро завершитися на користь РФ», — зауважив оглядач.

Раніше повідомлялося, що українські дрони Hornet зі Starlink перетворили стратегічні траси загарбників на «зони смерті», паралізувавши логістику ворога навіть за 35 кілометрів від лінії фронту.

Ми раніше інформували, що загарбники використали «перемирʼя» для прихованого перекидання військ та масованих атак новими типами дронів.

Новини партнерів