Військовий попередив, що росіяни можуть почати «розбирати» Суми FPV-дронами

Війна / © Associated Press

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На Сумському напрямку противник накопичив близько 60 тисяч особового складу. Ворог готується штурмувати українські позиції малими групами через лісисту і болотисту місцевість, де важка техніка не пройде.

Про це в етері Еспресо розповів майор ЗСУ у відставці Ігор Лапін.

«Щодо Сумського напрямку, то хочу сказати, що ворог сьогодні, якщо не помиляюся, застосував по Сумах КАБ, тобто дістають вже цими авіабомбами. Якщо росіяни пройдуть Юнаківку та займуть пару висот, то FPV-дронами почнуть розбирати Суми. У них є можливості штурмувати малими групами, адже вже назбирали там 60 тис. своїх вояків, поки ми, як кажуть, статично сиділи на Курському фронті. Вони накопичили особовий склад і зараз йдуть. Звичайно, важкою технікою по лісу та болоту ти не пройдеш, тому їхня задача вийти на нормальний оперативний простір, щоб можна було потім затягувати й техніку», — прокоментував Лапін.

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Він наголосив, що Україна має перспективні F-16, однак без ракет класу «повітря-повітря» ці літаки не зможуть ефективно протидіяти авіації РФ.

«А якщо росіяни дістають КАБами, то ми бачили, що відбувається з населеними пунктами, куди дістають ці авіабомби. Відповідно, нам потрібні ракети більшого радіуса дії „повітря-повітря“, щоб наші літаки могли протидіяти. А також нам треба налагоджувати другу і третю лінії оборони, робити для них під’їзні шляхи, враховуючи місцевість, та накривати їх сітками, бо росіяни мають колосальну кількість FPV-дронів на оптоволокні», — зауважив Ігор Лапін.

Раніше повідомлялося, що військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що росіяни накопичили до 50 тисяч військових поблизу Сумщини, але не мають шансів на прорив.

Ми раніше інформували, що українські війська зберігають певні позиції у Бєлгородській та Курській областях.

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