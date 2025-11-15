Військовий розповів, чому окупантам важливо до зими закріпитися у Покровську

Танк

Окупаційні війська РФ намагатимуться до зими закріпитися у Покровську та Мирнограді на Донеччині. Адже приходом морозів їх буде дуже легко вибити з лісистої місцевості.

Про це розповів молодший лейтенант, позивний «Одеса», начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення «Сила свободи» бригади «Рубіж» Микола Гриценко в ефірі “КИЇВ24”.

“Та кількість піхоти, яку вони направляють зараз, величезна. Її менше не стає. Щоденно знищується сотні окупантів на цьому напрямку, але менше їх не стає. Постійно постачається новий живий ресурс”, - наголошує військовий.

Саме з цією метою, за його словами, росіяни наразі збільшують чисельність свого особового складу на Покровському, Мирноградському, Добропільському виступі, щоб “дійти якомога глибше”.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу армії РФ. На цій ділянці фронту найбільше штурмових дій та значна частина угруповання ворога, що діє на території України. Головнокомандувач також заявив, що росіяни Покровськ не контролюють.