Військовий розповів про «цікаву тактику ведення бою» на Добропільсько-Покровському напрямку

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

На Добропільсько–Покровському напрямку ворог наполегливо намагається захопити території, проводячи комбіновані штурми та інфільтрації, не шкодуючи особового складу.

Про таку ситуацію розповів командир батальйону «Свобода» 4 БрОП НГУ Петро Кузик в етері Еспресо.

«Ситуація надзвичайно непроста, складна, — зазначив він, підкресливши ціль ворога. — Ворог має очевидну мету до якоїсь дати, як зазвичай, чи просто захопити ці території з втратами особового складу; для них це ніколи не було проблемою».

Реклама

Кузик додав, що противник намагається протиснутись між позиціями бойовими, веде штурмові дії на позиції й інфільтрується в тил наших порядків, комбіновано атакуючи. За його словами, противник переважно мінімально використовує техніку — її швидко знищують, тож основну роль відіграє особовий склад.

«Тут досить цікава тактика ведення бою, бо вона гібридна: від позиційної оборони ми ведемо зустрічні піхотні бої, постійно проводимо рейди пошукові по знищенню диверсійних груп», — пояснив командир і уточнив, що такі рейди заходять глибоко в тил ворога.

Він також повідомив про завдання ворожих груп у тилу — створювати хаос на логістиці, спричиняти паніку та нищити підрозділи.

«Частина військ ворога має задачу проникати, обходячи, не вступаючи в бій, або, скажімо так, обтікаючи бойові порядки, намагаються потрапити в тил, частина постійно тисне, намагається створювати штурмові дії», — додав Кузик.

Реклама

Командир зазначив, що в бою ворог також використовує артилерію та БПЛА, а для піхоти найбільш складний період — зима, до якої вони вже готуються.

«Складна ситуація. Але зрештою кожного дня ворог нищиться, — зауважив він. — Сьогодні ми не виключення — видали квитки на концерт Кобзона багатьом окупантам. Кожного дня нищаться штурмові групи. Кожного дня, кого знаходимо, того ліквідовуємо».

Кузик підкреслив також скоординовану роботу підрозділів.

«Працюємо добре, злагоджено між підрозділами: праворуч, ліворуч — комунікація є, зв’язок є, незважаючи на те, що проблем багато. Системна робота непроста, важка, але з хорошим результатом», — сказав він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у вересні темпи окупації на фронті впали майже вдвічі. Армія РФ змогла захопити 259 квадратних кілометрів.

Ми раніше інформували, що Росія готує новий наступ восени та планує масовані удари по енергетиці України.