Росія збільшує чисельність військ і змінює тактику — подробиці
На окремих ділянках фронту зафіксовано рекордне скупчення російських військових.
На окремих напрямках фронту фіксується безпрецедентна кількість російських військових та зміна тактики їхніх бойових дій.
Про це заявив командир екіпажу безпілотників «Кара Небесна» бригади «Рубіж» Андрій Отченаш в ефірі телеканалу КИЇВ24.
«Кількість військовослужбовців РФ неймовірно велика. За всю мою участь у війні від 2022 року я ніколи не бачив такої великої кількості росіян. І це притому що наша бригада стояла на найскладніших напрямках — від Бахмута до звільнення територій на Харківщині, закінчуючи операціями в Сіверському районі. Ситуація справді складна, бо противника нереально багато», — наголосив військовий.
Він додав, що окупанти намагаються використовувати чисельну перевагу та уникають безпосереднього захоплення населених пунктів.
«Основне завдання противника — не приїхати до населених пунктів і не зайняти їх. Вони просуваються далі, обходячи населені пункти», — зазначив командир.
За словами Отченаша, росіяни також змінили тактику бою, відмовившись від закріплення в укриттях та фортифікаціях.
«Вони намагаються обходити населені пункти, не закріплюючись у тунелях. Шукають складні місця і просуваються на північ, на північ, на північ», — підкреслив він.
