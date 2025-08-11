Росія збільшує чисельність військ і змінює тактику — подробиці

Російські військові / © Associated Press

На окремих напрямках фронту фіксується безпрецедентна кількість російських військових та зміна тактики їхніх бойових дій.

Про це заявив командир екіпажу безпілотників «Кара Небесна» бригади «Рубіж» Андрій Отченаш в ефірі телеканалу КИЇВ24.

«Кількість військовослужбовців РФ неймовірно велика. За всю мою участь у війні від 2022 року я ніколи не бачив такої великої кількості росіян. І це притому що наша бригада стояла на найскладніших напрямках — від Бахмута до звільнення територій на Харківщині, закінчуючи операціями в Сіверському районі. Ситуація справді складна, бо противника нереально багато», — наголосив військовий.

Він додав, що окупанти намагаються використовувати чисельну перевагу та уникають безпосереднього захоплення населених пунктів.

«Основне завдання противника — не приїхати до населених пунктів і не зайняти їх. Вони просуваються далі, обходячи населені пункти», — зазначив командир.

За словами Отченаша, росіяни також змінили тактику бою, відмовившись від закріплення в укриттях та фортифікаціях.

«Вони намагаються обходити населені пункти, не закріплюючись у тунелях. Шукають складні місця і просуваються на північ, на північ, на північ», — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Поліція закликає до максимальної обережності.