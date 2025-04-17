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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

"Вони проходять буквально по трупам" – військовий про ситуацію на Лиманському напрямку

Обстановка залишається важкою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

На Лиманському напрямку ворог не знижує активності. Попри важкі втрати піхота цілодобово курсує за маршрутами для накопичення та подальших штурмових дій.

Про це написав військовий Станіслав Бунятов із позивним “Осман”.

“На переправах в районі Тернів щодня дохне близько 20-30 п***в, інколи вони проходять буквально по трупах”, — зазначив він.

Раніше Військовий експерт оцінив інтенсивність бойових дій та просування ворога за тиждень

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Дата публікації
Кількість переглядів
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