Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
2 хв

Військовий ЗСУ розповів про котли для росіян біля Добропілля

Головна ціль ворога зараз політична та військова - це агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Армія РФ. / © Associated Press

Українські військові продовжують ліквідацію російських окупантів, які опинилися в котлах в районі Добропілля на Донеччині.

Про це сказав військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов в етері “КИЇВ24”.

"Пресофіцери називають це клешнею краба, а мені це нагадує зайця з вухами. Обидва вуха відрізали наші хлопці. Зараз того "зайця" поступово доїдають. Там зараз росіяни в двох невеличких котлах", - сказав він.

За його словами, окупаційні війська намагалися прорватися на Добропілля, а не на Покровськ-Мирноград. Адже це відкриває можливість росіянам йти на Дружківку.

"Головна ціль ворога зараз політична та військова - це агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ. Чотири великі міста Донецької області, витягнуті з півдня на північ - це головне, що у нас є в Донецькій агломерації. Саме їх захоплення для ворога головне. Не Мирноград з Покровськом", – вважає військовий.

За його словами, ворог не може штурмувати Костянтинівку, бо постійно під Торецьком і Часовим Яром впирається в оборону ЗСУ, яку прорвати не може. Тому Костянтинівку постійно обстрілюють. Саме тому ворог сконцентрував зусилля на Добропільському напрямку. За його словами, там величезна кількість війська – 51 і 8 російська армія, декілька механізованих дивізій і відразу три бригади морської піхоти.

"Я такої концентрації російських морпіхів навіть на Курщині не пам’ятаю. Це такий великий кулак, який мав іти на Добропілля і повертати на Дружківку і Костянтинівку", - додав військовий.

Він вважає, що на Донеччині плани ворога повністю зруйновані. Їхні плани захопити цю область “вже з категорії мрій, які є нездійсненні".

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни активно просуваються на фронті. Втім, на Покровському напрямку втрати російської піхоти зросли на третину. Втрати російської піхоти зросли на 30% у вересні порівняно з серпнем, а українські оператори безпілотників розширили зону ураження і можуть запускати безпілотники FPV за кілька кілометрів позаду російських позицій.

Дата публікації
Кількість переглядів
387
