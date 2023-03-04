Вийти з цього буде складніше: чи оголосить Путін війну Україні після подій у Брянській області

У Росії 2 березня заявили, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Брянської області. Експерт оцінив, чи наважиться РФ оголосити Україні війну, використавши це як привід.

Російська пропаганда 2 березня заявила, що так звана "українська ДРГ" нібито проникла на територію Брянської області. Згодом член оборонного комітету держдуми Віктор Соболєв закликав росіян оголосити війну Україні, бо "жодних червоних ліній не залишилося".

Дипломат, експосол України у США та лідер правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу розповів, чи наважиться на це Кремль.

За його словами, вийти з війни для окупантів буде значно складніше, ніж з так званої "спецоперації", тож російський диктатор Володимир Путін навряд чи офіційно оголосить війну, бо наслідки цього будуть незворотними для РФ.

"На мою думку, вони не оголосять стан війни. З тієї причини, що із так званої "СВО", можна вийти швидше та без величезних наслідків, які були б при оголошенні стану війни", – вважає Чалий.

Експосол зауважив, що хоч Росія офіційно не оголошувала війну, там відбувається все те, що й під час воєнного стану: мобілізація, переведення виробництва на воєнний лад. Проте наразі чоловіки ще можуть виїхати з Росії за кордон.

Чалий додав, що Кремль прагне й далі економити на своїх громадянах, зокрема не виплачувати кошти за загиблих родичів, приховувати реальні втрати на війні проти України тощо.

"Вони все-таки намагаються уникнути уявлень про масштаби війни. Це ще залишає їм якісь можливості припинити все і вийти з території України. Їм легше буде тоді своє стадо повернути назад у стійло", – сказав дипломат.

Він додав, що офіційне оголошення війни в Росії ніяк не вплине на хід війни в Україні.

Нагадаємо, Росія 2 березня заявила про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК). В українській владі озвучили дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів. Президент РФ Володимир Путін заявляє про "теракт" і "атаку неонацистів".

ТСН.ua зібрав подробиці інциденту на Брянщині.

Читайте також: